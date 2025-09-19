У НАТО кажуть, що перехопили російські літаки, які вдерлись в Естонію

Речниця Північноатлантичного Альянсу Елісон Гарт сказала, що НАТО відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у пʼятницю.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила на Х.

Речниця НАТО підтвердила, що вранці у пʼятницю "російські літаки порушили повітряний простір Естонії".

"НАТО негайно відреагував і перехопив російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії", – додала вона.

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.

Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".