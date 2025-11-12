У Боснії попросили допомоги Молдови у розслідуванні щодо таборів з російськими інструкторами

Прокуратура Боснії і Герцеговини звернулася до Кишинева з проханням надати більше інформації про табори в керованій сербами Республіці Сербській, де російські інструктори з підривної тактики готували найманців для дестабілізації Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Державне обвинувачення повідомило, що його слідчі продовжують вивчати тренувальні табори в очолюваній сербами Республіці Сербській, де російські інструктори готували громадян Молдови до дестабілізації колишньої радянської країни, і закликало Кишинів надати більше інформації.

Кілька осіб вже постали перед судом у столиці Молдови за звинуваченням у дестабілізаційній кампанії за підтримки Росії, спрямованій на підрив проєвропейського курсу країни.

"Кілька місяців тому боснійська прокуратура зв'язалася з молдовськими партнерськими установами через Інститут міжнародної правової допомоги щодо заяв про діяльність молдовських громадян на території Боснії та ймовірні злочинні дії", – йдеться у письмовій відповіді прокуратури.

Прокуратура додала, що ще не отримала жодної відповіді від молдовської влади на запит.

Розслідування, проведене BIRN та молдовським ЗМІ CU SENS, нещодавно показало, як у таборах поблизу Баня-Луки в Республіці Сербській учасників навчали, як організовувати протести і провокувати поліцію.

Деякі з інструкторів у таборі були пов'язані з російським воєнізованим підрозділом "Вагнер", який звинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні, Сирії та Малі.

Офіційні особи в Республіці Сербській і посольство Росії в Сараєві заперечують факт проведення тренувальних таборів.

Європол наприкінці жовтня повідомив, що підтримав другу фазу розслідування, проведеного поліцією Молдови та України, у результаті якого було ідентифіковано 654 учасники російських приватних військових компаній "Вагнер" та "Редут", які брали участь у бойових діях проти України.

На початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.