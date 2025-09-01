У Фінляндії відкрили розслідування проти ексвагнерівця, який попросив притулку

Національне бюро розслідувань Фінляндії розпочало перевірку колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінські правоохоронці перевіряють, чи не скоював російський найманець воєнних злочинів в Україні.

Під час цього попереднього розслідування Національне бюро розслідувань визначає, чи є підстави для порушення кримінальної справи. Відомство відмовилось повідомляти деталі, посилаючись на те, що розслідування ще триває.

Фінляндія може розслідувати воєнні злочини, навіть якщо вони були скоєні за кордоном, а злочинець або жертви не мають жодного зв'язку з країною. За це передбачене покарання на строк від одного року позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Росіянина, який воював у складі найманців "Вагнера" в Україні і перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії, затримали ще 17 червня, але інформацію про це розкрили тільки у липні.

Росіянину інкримінують порушення державного кордону, а фінська поліція додатково зʼясовує, чи є підстави для порушення інших кримінальних справ з огляду на його біографію.

Це вже другий подібний випадок у Фінляндії. У березні 2025 року там засудили до довічного увʼязнення засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) за скоєння воєнних злочинів в Україні.