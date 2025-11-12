В Боснии попросили помощи Молдовы в расследовании по лагерям с российскими инструкторами

Прокуратура Боснии и Герцеговины обратилась к Кишиневу с просьбой предоставить больше информации о лагерях в управляемой сербами Республике Сербской, где российские инструкторы по подрывной тактике готовили наемников для дестабилизации Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Государственное обвинение сообщило, что его следователи продолжают изучать тренировочные лагеря в возглавляемой сербами Республике Сербской, где российские инструкторы готовили граждан Молдовы к дестабилизации бывшей советской страны, и призвало Кишинев предоставить больше информации.

Несколько человек уже предстали перед судом в столице Молдовы по обвинению в дестабилизационной кампании при поддержке России, направленной на подрыв проевропейского курса страны.

"Несколько месяцев назад боснийская прокуратура связалась с молдовскими партнерскими учреждениями через Институт международной правовой помощи по заявлениям о деятельности молдовских граждан на территории Боснии и вероятных преступных действиях", – говорится в письменном ответе прокуратуры.

Прокуратура добавила, что еще не получила никакого ответа от молдовских властей на запрос.

Расследование, проведенное BIRN и молдовским СМИ CU SENS, недавно показало, как в лагерях вблизи Баня-Луки в Республике Сербской участников учили, как организовывать протесты и провоцировать полицию.

Некоторые из инструкторов в лагере были связаны с российским военизированным подразделением "Вагнер", которое обвиняют в совершении военных преступлений в Украине, Сирии и Мали.

Официальные лица в Республике Сербской и посольство России в Сараеве отрицают факт проведения тренировочных лагерей.

Европол в конце октября сообщил, что поддержал вторую фазу расследования, проведенного полицией Молдовы и Украины, в результате которого были идентифицированы 654 участника российских частных военных компаний "Вагнер" и "Редут", участвовавших в боевых действиях против Украины.

В начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.