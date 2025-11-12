Експрезидент Молдови і лідер Партії комуністів Владімір Воронін став лауреатом "Ленінської премії" центрального комітету комуністичної партії Росії.

Про це пише News Maker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, рішення про нагородження прийняли 10 листопада на засіданні президії партії в Москві, на якій підбили підсумки заходів, присвячених "108-й річниці Жовтневої революції"

Окрім експрезидента Молдови, нагороду також присудили північнокорейському диктатору Кім Чен Ину.

В СРСР "Ленінську премію" присуджували "за видатні досягнення" в галузі науки, техніки, літератури, мистецтва та архітектури. Премія проіснувала два періоди: 1926–1935 роки та 1957–1991 роки.

У 2017 році центральний комітет комуністичної партії Росії заснував свою "Ленінську премію". Нагороду присуджують "за особливий внесок у суспільно значущу діяльність, що сприяє утвердженню цінностей соціалізму, принципів справедливості та гуманізму, за успіхи в передовій виробничій і соціальній практиці, в науково-дослідній і культурній діяльності".

На початку листопада писали, що ультраправий польський євродепутат Гжегож Браун став одним із лауреатів "Премії миру та прав людини", яку присуджує Міжнародний фонд імені Еміля Чечко – пропагандистська організація, пов'язана з режимом Лукашенка.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав це "дуже небезпечною ситуацією".