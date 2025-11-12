Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Владимир Воронин стал лауреатом "Ленинской премии" центрального комитета коммунистической партии России.

Об этом пишет News Maker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, решение о награждении приняли 10 ноября на заседании президиума партии в Москве, на котором подвели итоги мероприятий, посвященных "108-й годовщине Октябрьской революции".

Кроме экс-президента Молдовы, награду также присудили северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну.

В СССР "Ленинскую премию" присуждали "за выдающиеся достижения" в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры. Премия просуществовала два периода: 1926–1935 годы и 1957–1991 годы.

В 2017 году центральный комитет коммунистической партии России учредил свою "Ленинскую премию". Награда присуждается "за особый вклад в общественно значимую деятельность, способствующую утверждению ценностей социализма, принципов справедливости и гуманизма, за успехи в передовой производственной и социальной практике, в научно-исследовательской и культурной деятельности".

В начале ноября писали, что ультраправый польский евродепутат Гжегож Браун стал одним из лауреатов "Премии мира и прав человека", которую присуждает Международный фонд имени Эмиля Чечко – пропагандистская организация, связанная с режимом Лукашенко.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это "очень опасной ситуацией".