Одіозний ультраправий політик Польщі отримав білоруську "правозахисну" премію

Ультраправий польський євродепутат Гжегож Браун став одним із лауреатів "Премії миру та прав людини", яку присуджує Міжнародний фонд імені Еміля Чечко – пропагандистська організація, пов'язана з режимом Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал OKO.press.

Браун став одним із двох польських лауреатів премії, яка позиціонує себе як "правозахисна" і водночас повʼязана з режимом самопроголошеного президента Білорусі.

Фонд імені Еміля Чечко носить ім'я польського солдата, який дезертирував до Білорусі, попросив там політичного притулку, а згодом – нібито наклав на себе руки за незрозумілих обставин.

На чолі фонду стоїть Дмитрій Бєляков – колишній агент білоруського КДБ. OKO.press вказує, що в минулому "відзнаку" цієї фундації отримували особи, які підтримували режим Лукашенка і симпатизували Росії.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Нагадаємо, також Браун відзначився тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

