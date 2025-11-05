В уряді Польщі хочуть розібратись із політиком, який отримав нагороду від Білорусі

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав "дуже небезпечною ситуацією" отримання антиукраїнським євродепутатом Гжегожем Брауном "правозахисної" премії, повʼязаної з режимом Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Напередодні стало відомо, що Браун увійшов до числа лавреатів білоруської "Премії миру і прав людини", яку присуджує пропагандистська фундація імені Еміля Чечко – польського солдата, який дезертирував до Білорусі.

До цієї справи звернувся під час свого виступу у Варшаві Косіняк-Камиш, який раніше вручив нагороди військовим та працівникам Міністерства оборони з нагоди наближення Національного свята незалежності Польщі.

"Я з занепокоєнням сприйняв інформацію, що один із польських євродепутатів, пан Гжегож Браун, був нагороджений або відзначений премією імені Еміля Чечко білоруським режимом", – сказав віцепрем'єр.

Він додав, що це "дуже небезпечна ситуація", нагадавши, що Чечко був дезертиром, який втік до Білорусі, зрадивши Польщу.

"Я сподіваюся на швидке відхилення цього, бо інакше це буде явною зрадою принципів патріотизму", – сказав польський міністр оборони, додавши, що ця справа, безсумнівно, потребуватиме пояснення.

Гжегож Браун відомий зокрема тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

