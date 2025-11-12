Укр Рус Eng

Президент Болгарії не схвалив закон про взяття заводу "Лукойла" під контроль держави

Новини — Середа, 12 листопада 2025, 17:54 — Олег Павлюк

Болгарський президент Румен Радев у середу наклав вето на закон, який дозволив би уряду призначити тимчасове керівництво нафтопереробного заводу російської компанії "Лукойл" у Бургасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Відмову схвалювати закон Радев пояснив тим, що у Болгарії вже є законодавство про призначення тимчасового керівника компаній, а новий закон нібито прибирає запобіжники від зловживань.

Болгарський президент, серед іншого, вважає, що закон дозволить здійснювати непряму націоналізацію активів підприємств, що відкриває "широкі можливості для свавілля і зловживань".

Болгарський парламент минулого тижня схвалив законодавчі зміни, які дозволять країні розширити управління на нафтопереробному заводі "Лукойл" після його потрапляння під санкції США.

Передбачалось, що тимчасовий керівник НПЗ у Бургасі підготує продаж обʼєкта новому власнику і виведе цей стратегічний об’єкт з-під санкцій США.

На цьому тлі в Болгарії стурбовані ситуацією з подальшою доступністю пального внаслідок санкцій США проти "Лукойла", що володіє найбільшим НПЗ у Болгарії, а також більшістю інфраструктури для транспортування і зберігання нафти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія
Реклама: