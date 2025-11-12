Президент Болгарии не одобрил закон о взятии завода "Лукойла" под контроль государства

Болгарский президент Румен Радев в среду наложил вето на закон, который позволил бы правительству назначить временное руководство нефтеперерабатывающего завода российской компании "Лукойл" в Бургасе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Отказ одобрять закон Радев объяснил тем, что в Болгарии уже есть законодательство о назначении временного руководителя компаний, а новый закон якобы устраняет предохранители от злоупотреблений.

Болгарский президент, среди прочего, считает, что закон позволит осуществлять косвенную национализацию активов предприятий, что открывает "широкие возможности для произвола и злоупотреблений".

Болгарский парламент на прошлой неделе одобрил законодательные изменения, которые позволят стране расширить управление на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" после его попадания под санкции США.

Предполагалось, что временный руководитель НПЗ в Бургасе подготовит продажу объекта новому владельцу и выведет этот стратегический объект из-под санкций США.

На этом фоне в Болгарии обеспокоены ситуацией с дальнейшей доступностью топлива в результате санкций США против "Лукойла", владеющего крупнейшим НПЗ в Болгарии, а также большей частью инфраструктуры для транспортировки и хранения нефти.