Болгарія має запаси пального менш як на 2 місяці в умовах санкцій США проти "Лукойлу"

У Болгарії стурбовані ситуацією з подальшою доступністю пального внаслідок санкцій США проти російської компанії "Лукойл", що володіє найбільшим НПЗ у Болгарії, а також більшістю інфраструктури для транспортування і зберігання нафти.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Всередині країни Болгарія має запаси бензину на 35 днів і дизелю – на 50 днів, повідомив голова державного агентства резервів Ассен Асенов.

Ще майже 50% болгарських запасів нафти і нафтопродуктів зберігаються за межами країни – але проблема у тому, що їхній імпорт через інфраструктуру, що належить "Лукойлу", після 21 листопада буде підпадати під санкції.

Водночас міністр енергетики Жечо Станков зазначив, що і тих запасів вистачить ненадовго, тому він "на постійному зв’язку" з американською стороною і намагається домовитись про виняток, який дозволить НПЗ під контролем "Лукойлу" працювати після 21 листопада.

Раніше Болгарія вже обмежила експорт пального до країн ЄС, побоюючись дефіциту на тлі санкцій.

Паралельно країна готується взяти під контроль НПЗ, що належить "Лукойлу", щоби продати новому власнику і вивести цей стратегічний об’єкт з-під санкцій, а також посилює його захист.

Тим часом прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США виторгував для себе річний виняток з енергетичних санкцій США проти Росії.