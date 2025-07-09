Росіяни публікують дані українських військових через сервери в Словаччині – розслідування

Група російських вебсайтів веде масштабну онлайн-кампанію проти українських військових та активістів, публікуючи їхні персональні дані та закликаючи до переслідувань.

Про це йдеться у розслідуванні Центру імені Яна Куцяка, який виявив, що для технічного забезпечення цих ресурсів використовуються сервери в Словаччині, публікує Aktuality, пише "Європейська правда".

За даними розслідувачів, ці сайти публікують конфіденційну інформацію не лише про українських військових і членів їхніх родин, а й про громадських діячів із України, Словаччини, Польщі, Чехії та Угорщини.

Метою кампанії є публічне приниження, залякування та організація переслідувань – явище, яке в інтернеті називають "доксингом".

Як зазначається, серед технічних партнерів цих сайтів – компанія StormWall, зареєстрована у Словаччині, але з російськими власниками.

Ця компанія, за інформацією, надає хостинг та інші технічні послуги не лише для окремих доксинг-платформ, а й для одного з ключових пропагандистських ресурсів Кремля – сайту NewsFront.

Серед інструментів, які використовують російські оператори, – так звана "доксинг-Вікіпедія" – спеціально створені сайти, де систематично публікують персональні дані про військових, активістів, політиків та навіть родини загиблих або полонених українців.

За словами розслідувачів, така діяльність є частиною ширшої інформаційно-психологічної війни, яку Росія веде проти України та її союзників.

Нещодавно онлайн-сервіс, який використовують муніципалітети та провінції Нідерландів для публікації офіційних документів, став об'єктом атаки проросійського угруповання хакерів.

Тоді відповідальність за атаку взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16), яке вже здійснювало подібні атаки на сайти країн, що підтримують Україну.