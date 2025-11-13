Правительство и оборонные предприятия Дании подверглись кибератаке

Сайты правительства Дании и некоторых оборонных предприятий в четверг были недоступны в результате масштабной кибератаки – предположительно, со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству AFP сообщило Управление гражданской защиты Дании.

По данным ведомства, ряд датских веб-сайтов подвергся атаке типа "распределенный отказ в обслуживании" (DDoS), которая блокирует доступ к сайту, перегружая его серверы трафиком.

Управление гражданской защиты Дании сообщило, что "несколько датских компаний и веб-сайтов в настоящее время испытывают перебои в работе и сбои из-за DDoS-атак", добавив, что "внимательно следит за ситуацией" совместно с военной разведкой Дании.

О кибератаке AFP сообщила датская группа оборонных компаний Terma. Пресс-секретарь группы Тобиас Брун-Фалькенкроне сказал, что пока "рано говорить", кто несет ответственность за инцидент.

"Мы хорошо подготовлены к такого рода кибератакам и действовали быстро. Нарушений безопасности и потери данных не произошло", – добавил он.

Между тем ответственность за кибератаку на себя взяла пророссийская хакерская группа NoName057. Она утверждает, что атаковала сайты Министерства транспорта Дании и государственный портал Borger.dk.

Ранее пророссийские хакеры взяли на себя ответственность за атаку на Министерство обороны Финляндии и другие официальные сайты.

Злоумышленники из России также стояли за публикацией личных данных украинских военных, используя для этого серверы в Словакии.