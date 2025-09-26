Проросійська хакерська група стоїть за останніми атаками на офіційні сайти Фінляндії 

Проросійська хакерська група NoName 057(16) стоїть за атаками на сайти Міністерства оборони Фінляндії та інші офіційні сайти, підтвердив фінський Центр кібербезпеки при Агентстві транспорту і зв'язку Traficom.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Ця група вже кілька років здійснює DDoS-атаки по всій Європі, в тому числі і в Фінляндії.

За словами провідного експерта Центру кібербезпеки Traficom Юхані Еронена, Фінляндія вже четвертий день поспіль стає об'єктом DDoS-атак.

"З понеділка Фінляндія і фінські сайти перебувають в списках проросійської хакерської групи", – зазначив Еронен.

Об'єктами DDoS-атак стали, зокрема, інтернет-сторінки всіх великих парламентських партій, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ, Державної ради і Верховного суду.

Суть атаки – створити великий потік трафіку на сайт, щоб звичайні користувачі не могли ним скористатися.Зазвичай такі атаки не завдають довготривалої шкоди, і після їх закінчення сайти працюють нормально.

Раніше повідомлялось, що системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки, найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.

У Британії у середу заявили про затримання підозрюваного у причетності до цієї масштабної кібератаки.