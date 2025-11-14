Міністр оборони Німеччини збирає в Берліні союзників по НАТО, війна в Україні – одна з тем

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у п'ятницю, 14 листопада, проведе у Берліні переговори з представниками чотирьох країн НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За повідомленням Міністерства оборони Німеччини, темами обговорення стануть зміцнення безпеки і оборони в Європі та ситуація в Україні.

У зустрічі візьмуть участь представники Франції, Британії, Італії та Польщі, а також висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Очікується, що міністр оборони України Денис Шмигаль також приєднається до дискусії дистанційно.

Нагадаємо, бюджетний комітет німецького Бундестагу 14 листопада вранці затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський на початку листопада заявив, що нещодавно Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.