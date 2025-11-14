Министр обороны Германии собирает в Берлине союзников по НАТО, война в Украине – одна из тем
Министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 14 ноября, проведет в Берлине переговоры с представителями четырех стран НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
По сообщению Министерства обороны Германии, темами обсуждения станут укрепление безопасности и обороны в Европе и ситуация в Украине.
Во встрече примут участие представители Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также высокий представитель ЕС по вопросам внешней и оборонной политики Кая Каллас.
Ожидается, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль также присоединится к дискуссии дистанционно.
Напомним, бюджетный комитет немецкого Бундестага 14 ноября утром утвердил проект бюджета на следующий год, где на помощь Украине предусмотрено 11,5 млрд евро.
Президент Владимир Зеленский в начале ноября заявил, что недавно Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot.