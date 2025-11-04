Німеччина передала Україні дві системи Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавно Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це український президент сказав під час онлайн-виступу на саміті з питань розширення ЄС, який транслює Euronews, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Росія не має успіху на фронті, тому очільник Кремля Владімір Путін почав енергетичний терор. У цьому контексті український президент відзначив допомогу Європейського Союзу Україні, зокрема Німеччини.

"Я хотів би висловити свою вдячність Німеччині. Нещодавно вони надали нам дві системи Patriot, і ми їх освоюємо", – сказав український лідер.

Зауважимо, в неділю, 2 листопада, Зеленський заявив, що Україна "зміцнила компонент" систем Patriot у своїй протиповітряній обороні. Тоді він подякував німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу за це, однак конкретики щодо постачання не надав.

Водночас про те, що Німеччина передасть Україні дві системи Patriot, було відомо ще наприкінці вересня, коли міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував таке рішення.