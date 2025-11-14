ЄІБ та ЄС виділяють понад 200 млн євро на відновлення та енергетичну стійкість в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у співпраці з Європейською комісією та урядом України оголосив про виділення понад 200 млн євро нового грантового фінансування ЄС для відновлення надійного водопостачання в Україні, забезпечення безпечного житла для громад по всій країні та посилення енергетичної стійкості.

Оголошення було зроблене на конференції ReBuild Ukraine, що відбулася напередодні у Варшаві, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄІБ.

Ці гранти доповнюють фінансовані ЄІБ програми відновлення водопостачання та соціального житла, а також кредит ЄІБ для НАК "Нафтогаз України".

Як нові гранти, так і відповідні кредити ЄІБ забезпечені бюджетними гарантіями ЄС в рамках Інвестиційної програми для України, яка є частиною 50-мільярдного фонду для України і відображає скоординовані зусилля "Об'єднаної Європи" на підтримку відновлення та реконструкції України.

Нові оголошення включають 75 млн євро грантів ЄС на підтримку Міністерства розвитку громад та територій України в реалізації проєктів, що фінансуються ЄІБ.

Крім того, грант ЄС у розмірі 127 млн євро для НАК "Нафтогаз України" доповнить кредит ЄІБ у розмірі 300 млн євро, підписаний і повністю виплачений у жовтні. Ця посилена підтримка допоможе забезпечити стратегічні довгострокові запаси газу та посилити стійкість енергетичної системи України в умовах триваючих російських атак.

Грант ЄС став можливим завдяки фінансовій підтримці Норвегії.

"Сьогоднішня підтримка відповідає на нагальні потреби. Поєднуючи кредити ЄІБ із грантами ЄС, ми допомагаємо Україні забезпечити енергію на зиму, підтримувати водопостачання та надавати безпечне житло для переселенців. Це критично важливі послуги для щоденного життя людей, а водночас ми закладаємо основу для більш стійкої та ефективної інфраструктури в майбутньому", – заявила – віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка курує операції банку в Україні.



За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, мета підтримки – гарантувати українцям базові послуги, які Росія намагається відібрати. Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум додала, що відновлення інфраструктури водопостачання та житла відновлює "не лише інфраструктуру, а й довіру та надію" українських громад.

Банк також відзначив прогрес у запуску Європейського флагманського фонду з відновлення України, який очікується як ключовий механізм мобілізації капіталу для підтримки економічного розвитку України після запуску у 2026 році.

Раніше Велика Британія оголосила про нову підтримку для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України.

Крім того, Німеччина надає Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 млн євро у відповідь на триваючі російські атаки на інфраструктуру країни.