ЕИБ и ЕС выделяют более 200 млн евро на восстановление и энергетическую устойчивость в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в сотрудничестве с Европейской комиссией и правительством Украины объявил о выделении более 200 млн евро нового грантового финансирования ЕС для восстановления надежного водоснабжения в Украине, обеспечения безопасного жилья для общин по всей стране и усиления энергетической устойчивости.

Объявление было сделано на конференции ReBuild Ukraine, которая состоялась накануне в Варшаве, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕИБ.

Эти гранты дополняют финансируемые ЕИБ программы восстановления водоснабжения и социального жилья, а также кредит ЕИБ для НАК "Нафтогаз Украины".

Как новые гранты, так и соответствующие кредиты ЕИБ обеспечены бюджетными гарантиями ЕС в рамках Инвестиционной программы для Украины, которая является частью 50-миллиардного фонда для Украины и отражает скоординированные усилия "Объединенной Европы" в поддержку восстановления и реконструкции Украины.

Новые объявления включают 75 млн евро грантов ЕС в поддержку Министерства развития общин и территорий Украины в реализации проектов, финансируемых ЕИБ.

Кроме того, грант ЕС в размере 127 млн евро для НАК "Нафтогаз Украины" дополнит кредит ЕИБ в размере 300 млн евро, подписанный и полностью выплаченный в октябре. Эта усиленная поддержка поможет обеспечить стратегические долгосрочные запасы газа и усилить устойчивость энергетической системы Украины в условиях продолжающихся российских атак.

Грант ЕС стал возможным благодаря финансовой поддержке Норвегии.

"Сегодняшняя поддержка отвечает насущным потребностям. Сочетая кредиты ЕИБ с грантами ЕС, мы помогаем Украине обеспечить энергией на зиму, поддерживать водоснабжение и предоставлять безопасное жилье для переселенцев. Это критически важные услуги для повседневной жизни людей, и в то же время мы закладываем основу для более устойчивой и эффективной инфраструктуры в будущем", – заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, которая курирует операции банка в Украине.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, цель поддержки – гарантировать украинцам базовые услуги, которые Россия пытается отобрать. Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум добавила, что восстановление инфраструктуры водоснабжения и жилья восстанавливает "не только инфраструктуру, но и доверие и надежду" украинских общин.

Банк также отметил прогресс в запуске Европейского флагманского фонда по восстановлению Украины, который ожидается как ключевой механизм мобилизации капитала для поддержки экономического развития Украины после запуска в 2026 году.

Ранее Великобритания объявила о новой поддержке для проведения жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины.

Кроме того, Германия предоставляет Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 млн евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на инфраструктуру страны.