Німеччина виділяє додаткові 40 млн євро зимової допомоги для України

Німеччина надає Україні додаткову зимову допомогу у розмірі 40 мільйонів євро у відповідь на триваючі російські атаки на інфраструктуру країни.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії, з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо– і теплопостачання, не вдалося зламати моральний дух захисників своєї батьківщини", – оголосив міністр закордонних справ.

Кошти будуть використані на гуманітарні заходи, включаючи ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також доставку генераторів і предметів першої потреби, таких як ковдри та засоби гігієни.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Перед цим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення додаткових коштів на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.