У Латвії вимагають кримінальної справи для проросійського політика за розпалювання ворожнечі

У п'ятницю, 14 листопада, Служба державної безпеки Латвії (СДБ) закликала прокуратуру почати кримінальне переслідування депутата Ризької міськради і лідера опозиційної партії "Стабільності!" Алексєя Рослікова за цілеспрямоване розпалювання ненависті і ворожнечі між латишами і росіянами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Служба почала кримінальний процес проти Рослікова у зв'язку з його висловлюваннями на засіданні Сейму 5 червня цього року, коли він ще обіймав посаду депутата парламенту. На засіданні 5 червня розглядали питання про подальше просування проєкту рішення "Декларація про злочинно здійснену радянським окупаційним режимом русифікацію Латвії та усунення її лінгвістичних наслідків".

Росліков у своїй промові з трибуни виступав проти цієї декларації. З трибуни Сейму політик на підвищених тонах заявив, що російськомовні теж стояли на барикадах разом із латишами.

Він ставив риторичні запитання, наприклад: "Що придумають для наступних російськомовних – окремі резервації, закон, що забороняє називати дітей російськими іменами, тому що вони "занадто російські"?"

Росліков також наголосив, що держава "бомбардувала наші сім'ї" різними законами та рішеннями, маючи на увазі російськомовні сім'ї.

Він наголосив, що в Латвії більша частина жителів – росіяни, які щодня розмовляють удома російською мовою, але водночас роблять свій внесок у розвиток країни, тому, за його словами, без них держава не зможе розвиватися.

Наприкінці виступу він крикнув російською: "Нас більше! Російська мова – наша мова!" і показав непристойний жест руками.

"Тодішній депутат Сейму Росліков у своїй промові з трибуни виступав проти цієї декларації, цілеспрямовано поширюючи інформацію про її мету, яка вводить в оману, – а саме, нібито декларація передбачає повну заборону розмовляти російською мовою в публічному просторі та в побуті, що не відповідає дійсності. Росліков також зробив інші маніпуляційні заяви, спрямовані на створення невдоволення, образи і протестні настрої серед російськомовних мешканців Латвії проти латвійської держави і латиського народу", – ідеться в пресрелізі СДБ.

За оцінкою СДБ, виступ Рослікова загалом був спрямований на розпалювання ненависті та ворожнечі між латишами та росіянами.

СДБ закликає притягнути Рослікова до кримінальної відповідальності за частиною другою статті 78 Кримінального закону – за дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ненависті та ворожнечі, вчинені державною посадовою особою.

Як повідомлялося, 5 червня Рослікова вигнали із засідання Сейму за грубість і виступ російською мовою.

Повідомляли також про затримання Рослікова, однак за кілька днів його відпустили.

Латвійські спецслужби уже неодноразово проводили профілактичні бесіди з Росліковим, попереджаючи його про кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних злочинів.