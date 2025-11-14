В Латвии требуют уголовного дела для пророссийского политика за разжигание вражды

В пятницу, 14 ноября, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) призвала прокуратуру начать уголовное преследование депутата Рижского горсовета и лидера оппозиционной партии "Стабильность!" Алексея Росликова за целенаправленное разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Служба начала уголовное дело против Росликова в связи с его высказываниями на заседании Сейма 5 июня этого года, когда он еще занимал должность депутата парламента. На заседании 5 июня рассматривался вопрос о дальнейшем продвижении проекта решения "Декларация о преступно осуществленной советским оккупационным режимом русификации Латвии и устранении ее лингвистических последствий".

Росликов в своей речи с трибуны выступал против этой декларации. С трибуны Сейма политик на повышенных тонах заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами.

Он задавал риторические вопросы, например: "Что придумают для следующих русскоязычных – отдельные резервации, закон, запрещающий называть детей русскими именами, потому что они "слишком русские"?

Росликов также подчеркнул, что государство "бомбардировало наши семьи" различными законами и решениями, имея в виду русскоязычные семьи.

Он подчеркнул, что в Латвии большая часть жителей – русские, которые ежедневно разговаривают дома на русском языке, но в то же время вносят свой вклад в развитие страны, поэтому, по его словам, без них государство не сможет развиваться.

В конце выступления он крикнул на русском: "Нас больше! Русский язык – наш язык!" и показал непристойный жест руками.

"Тогдашний депутат Сейма Росликов в своей речи с трибуны выступал против этой декларации, целенаправленно распространяя информацию о ее цели, которая вводит в заблуждение, – а именно, якобы декларация предусматривает полный запрет говорить на русском языке в публичном пространстве и в быту, что не соответствует действительности. Росликов также сделал другие манипулятивные заявления, направленные на создание недовольства, обиды и протестных настроений среди русскоязычных жителей Латвии против латвийского государства и латышского народа", – говорится в пресс-релизе СДБ.

По оценке СГБ, выступление Росликова в целом было направлено на разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими.

СГБ призывает привлечь Росликова к уголовной ответственности по части второй статьи 78 Уголовного закона – за действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды, совершенные государственным должностным лицом.

Как сообщалось, 5 июня Росликова выгнали из заседания Сейма за грубость и выступление на русском языке.

Сообщалось также о задержании Росликова, однако через несколько дней его отпустили.

Латвийские спецслужбы уже неоднократно проводили профилактические беседы с Росликовым, предупреждая его об уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений.