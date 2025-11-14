У Франції затримали чоловіка після погроз сатиричному журналу Charlie Hebdo

У Франції ведуть розслідування через лист з погрозами редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, який 10 років тому вже ставав ціллю ісламістів; надсилача повідомлення затримали.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Редакція Charlie Hebdo 13 листопада звернулася до поліції після того, як на їхню адресу надійшов лист з погрозами, пов’язаний з останнім випуском журналу. На його обкладинці карикатуристи знущально і непристойно висміяли Салаха Абдеслама, єдиного вцілілого ісламіста з дотичних до терактів 13 листопада, який перебуває за гратами.

Правоохоронці встановили та затримали відправника повідомлення, йому загрожують звинувачення за статтею про виправдання/підбурювання до тероризму.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року у Парижі сталась серія терактів, у тому числі проти редакції Charlie Hebdo. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда. Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських. Усі троє нападників загинули в перестрілках з поліцією.

13 листопада, Франція відзначала 10-ту річницю найбільшого ісламістського теракту в кількох місцях, коли загинули 130 людей.

На початку 2025 року вихідця з Пакистану засудили на 30 років за спробу вбивства двох людей біля колишнього офісу Charlie Hebdo у 2020 році.