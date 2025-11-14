Во Франции задержали мужчину после угроз сатирическому журналу Charlie Hebdo

Во Франции ведут расследование из-за письма с угрозами редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, который 10 лет назад уже становился целью исламистов; отправителя сообщения задержали.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Редакция Charlie Hebdo 13 ноября обратилась в полицию после того, как в их адрес поступило письмо с угрозами, связанное с последним выпуском журнала. На его обложке карикатуристы издевательски и непристойно высмеяли Салаха Абдеслама, единственного выжившего исламиста из причастных к терактам 13 ноября, который находится за решеткой.

Правоохранители установили и задержали отправителя сообщения, ему грозят обвинения по статье об оправдании/подстрекательстве к терроризму.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже произошла серия терактов, в том числе против редакции Charlie Hebdo. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских. Все трое нападавших погибли в перестрелках с полицией.

13 ноября, Франция отмечала 10-ю годовщину крупнейшего исламистского теракта в нескольких местах, когда погибли 130 человек.