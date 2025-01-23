У Франції увʼязнили на 30 років чоловіка, який планував напад на редакцію Charlie Hebdo

Суд Парижа в четвер, 23 січня, засудив до 30 років ув'язнення 29-річного пакистанця Захіра Махмуда за спробу вбивства двох людей біля колишнього офісу Charlie Hebdo у 2020 році.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Махмуд, уродженець сільської місцевості Пакистану, нелегально прибув до Франції влітку 2019 року.

У вересні 2020-го він прибув до будівлі в 11-му окрузі Парижа, де раніше розташовувався офіс Charlie Hebdo, і вдарив двох людей тесаком для мʼяса, вважаючи їх співробітниками журналу.

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Під час допитів Махмуд розповів слідчим, що його обурило перевидання карикатур на пророка Мухаммеда у Charlie Hebdo, через що в мусульманських країнах, зокрема й Пакистані, відбулись протести.

Французькі слідчі дійшли висновку, що напад був навмисним, оскільки Махмуд кілька разів приїжджав на місце події, заздалегідь придбав зброю і спланував відеотрансляцію, в якій взяв на себе відповідальність.

На суді стало відомо, що на Махмуда вплинув радикальний пакистанський проповідник Хадім Хусейн Різві, який закликав відрубувати голови богохульникам, щоб "помститися за Пророка".

Махмуд був засуджений до 30 років позбавлення волі за замах на вбивство і терористичну змову і отримав заборону коли-небудь знову ступати на французьку землю.

Нагадаємо, 7 січня 2015 року у Парижі сталась серія терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Нападу передувала публікація в Charlie Hebdo карикатур, що висміюють пророка Мухаммеда. В ісламі його зображення вважається богохульством.

Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських. Усі троє нападників загинули в перестрілках з поліцією.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.