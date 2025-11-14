Польща з 17 листопада відкриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща на початку наступного тижня відкриє два прикордонні переходи з Білоруссю.

Про відповідне рішення оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає "Європейська правда" з посиланням на WP.

Туск запевнив, що про повноцінне відкриття кордону не йдеться.

"Я оголосив про відкриття прикордонних переходів у Білостоці. Це не відкриття кордону. Це відкриття прикордонних переходів у зв'язку з такими дуже конкретними інтересами місцевих людей, підприємців, мешканців. Тож це жодним чином не є елементом якихось політичних переговорів чи можливого обміну ув'язненими", – заявив прем'єр-міністр.

"Це рішення було автономним і пов'язане з абсолютно зрозумілим тиском з боку місцевих жителів. Йдеться про жителів Підляшшя, особливо прикордонних, які і так несуть дуже важкий тягар агресивної політики Білорусі", – додав він.

Туск запевнив, що ризик нелегального перетину зведений до абсолютного мінімуму.

"Існує майже 100-відсотковий показник успіху в затриманні тих, хто хоче нелегально перетнути польський кордон, і це робить цей кордон безпечним. На сьогодні це найбезпечніший, найкраще охоронюваний кордон в Європі. Я в цьому переконаний", – сказав він.

"І саме тому я вирішив, за погодженням з місцевою владою, підприємцями Підляшшя, відкрити ці прикордонні переходи, і ми будемо стежити за тим, чи це вплине на безпеку, чи ні", – додав Туск.

Зокрема, 17 листопада будуть відкриті два закриті автомобільні пункти перетину кордону з Білоруссю: Бобровники-Берестовіца та Кузниця Білостоцька-Брузгі.

Загалом існує шість автомобільних пунктів перетину кордону з Білоруссю. Чотири з них – у Славатичах, Половцях, Бобровниках та Кузниці – закриті. Лише прикордонний перехід Тересполь-Брест відкритий для руху легкових автомобілів, а перехід Кукурики-Козловичі – для руху великовантажних автомобілів.

Деякі з пунктів пропуску були закриті у відповідь на міграційну кризу, спричинену режимом Лукашенка. Інші – у відповідь на засудження активіста Спілки поляків у Білорусі Анджея Почобута.

З 12 по 26 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".