Польша с 17 ноября откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

Польша в начале следующей недели откроет два пограничных перехода с Беларусью.

О соответствующем решении объявил премьер-министр Дональд Туск, передает "Европейская правда" со ссылкой на WP.

Туск заверил, что о полноценном открытии границы речи не идет.

"Я объявил об открытии пограничных переходов в Белостоке. Это не открытие границы. Это открытие пограничных переходов в связи с такими очень конкретными интересами местных людей, предпринимателей, жителей. Поэтому это никоим образом не является элементом каких-то политических переговоров или возможного обмена заключенными", – заявил премьер-министр.

"Это решение было автономным и связано с абсолютно понятным давлением со стороны местных жителей. Речь идет о жителях Подляшья, особенно приграничных, которые и так несут очень тяжелое бремя агрессивной политики Беларуси", – добавил он.

Туск заверил, что риск нелегального пересечения границы сведен к абсолютному минимуму.

"Существует почти 100-процентный показатель успеха в задержании тех, кто хочет нелегально пересечь польскую границу, и это делает эту границу безопасной. На сегодняшний день это самая безопасная, лучше всего охраняемая граница в Европе. Я в этом убежден", – сказал он.

"И именно поэтому я решил, по согласованию с местными властями, предпринимателями Подляшья, открыть эти пограничные переходы, и мы будем следить за тем, повлияет ли это на безопасность или нет", – добавил Туск.

В частности, 17 ноября будут открыты два закрытых автомобильных пункта пересечения границы с Беларусью: Бобровники-Берестовица и Кузница Белостокская-Брузги.

Всего существует шесть автомобильных пунктов пересечения границы с Беларусью. Четыре из них – в Славатичах, Половцах, Бобровниках и Кузнице – закрыты. Только пограничный переход Тересполь-Брест открыт для движения легковых автомобилей, а переход Кукурики-Козловичи – для движения большегрузных автомобилей.

Некоторые из пунктов пропуска были закрыты в ответ на миграционный кризис, вызванный режимом Лукашенко. Другие – в ответ на осуждение активиста Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута.

С 12 по 26 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".