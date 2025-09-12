Польща повністю закрила кордон з Білоруссю

Кордон Польщі з Білоруссю був повністю закритий опівночі з четверга на п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та в'їзду. Рішення стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.

На національних дорогах Польщі раніше діяли загалом шість прикордонних переходів з Білоруссю. Чотири з них до останнього часу були закритими. В ніч з 11 на 12 вересня також були закриті два раніше відкриті прикордонні переходи – в Тересполі та в Кукуриках, обидва в Люблінському воєводстві.

Інформація про закриття прикордонних переходів буде відображатися на інформаційних табло на мережі швидкісних доріг та додаткових мобільних знаках, які будуть розташовані ближче до кордону з Білоруссю.

Також було закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажного руху.

Рішення закрити кордон ухвалили у зв'язку з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025", а також з огляду на зростання міграційного тиску на кордоні з Білоруссю.

У обґрунтуванні свого рішення МВС Польщі підкреслило, що "повне призупинення прикордонного руху на прикордонних переходах буде чітким сигналом про готовність Польщі вжити радикальних заходів у разі погіршення ситуації з безпекою на кордоні".

Міністерство пояснило, що через ризик продовження військових маневрів "Запад-2025" призупинення прикордонного руху буде скасовано лише після їх закінчення.

Сейм Латвії в четвер проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.