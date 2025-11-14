Фон дер Ляєн переконуватиме премʼєра Бельгії підтримати план кредиту Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у пʼятницю має зустрітись із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, щоб спробувати розблокувати переговори про використання заморожених росактивів для фінансування кредиту Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Фон дер Ляєн, як очікується, переконуватиме де Вевера відмовитися від опору Бельгії щодо плану Європейської комісії про фінансування кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Їхня зустріч відбудеться після підготовчої зустрічі між високопосадовцями Європейської комісії та бельгійського уряду минулої п'ятниці, коли прогресу досягти не вдалось.

Європейська комісія раніше запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.