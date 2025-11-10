Джерело: ЄС готує альтернативи "репараційним позикам" Україні через позицію Бельгії

У рамках підготовки Європейською комісією пропозицій щодо забезпечення Євросоюзом фінансових потреб України у 2026-2027 роках (options paper) як альтернатива "репараційним позикам" на базі заморожених активів Росії, розглядаються спільні кредити держав ЄС та двостороннє кредитування.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС на умовах анонімності.

У ЄС обговорюють різні варіанти фінансування України у 2026-27 роках, у разі, якщо Бельгія відмовиться брати участь у "репараційних позиках".

"Основних опцій дві: перша – це "репараційні позики" на базі заморожених державних активів Росії, друга – це модель позик, яка передбачає, що держави-члени ЄС будуть брати кредити для фінансування України протягом наступних двох років", – розповів посадовець ЄС.

Він додав, що розглядається також третя модель: двосторонні кредити чи допомога Україні від окремих держав-членів ЄС, але вона відіграватиме доповнюючу роль.

Співрозмовник "ЄвроПравди" оцінив модель "репараційних позик" як більш вигідну, оскільки, на відміну від звичайних позик, вона не передбачає сплату відсотків.

За його словами, держави-члени вже неофіційно почали обговорення переваг та недоліків кожного підходу, щоб остаточне рішення затвердили лідери на засіданні Європейської ради 18-19 грудня в Брюсселі.

Наразі більшість держав ЄС схиляється до того, що саме "репараційні позики" є правильним шляхом, але на цю опцію досі не погодилася ключова держава в даному процесі – Бельгія, на території якої знаходяться понад 180 млрд євро заморожених активів РФ, що їх планують використати для позик.

"Перемовини з Бельгією про використання російських державних активів на допомогу Україні тривають за зачиненими дверима. Але я вірю, що це має бути можливо", – зауважив європосадовець.

На його думку "лідери держав ЄС в цілому відкриті для урахування занепокоєнь уряду Бельгії".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що існує зв'язок між нещодавніми інцидентами з дронами в Бельгії та дискусіями щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Спостереження дронів над аеропортами та військовими базами стали постійною проблемою в Бельгії.

Раніше в ЄС непублічно висловлювали занепокоєння, що МВФ може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн-членів домовитись про надання Києву "репараційної позики".

Остаточне рішення щодо "репараційних позик" буде ухвалене у грудні 2025 року.