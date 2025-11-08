ЗМІ: ЄС і Бельгія поки що не змогли домовитись щодо використання росактивів

Технічна зустріч між представниками Європейської комісії та Бельгії у пʼятницю не призвела до прориву у питанні, як використати заморожені російські активи для підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Euronews із посиланням на джерела.

За словами джерел Euronews в уряді Бельгії, у бельгійському уряді зростає занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій Європейської комісії щодо використання заморожених росактивів для фінансування України.

"Для Бельгії важливо, щоб були розглянуті всі варіанти. Кожен можливий підхід повинен бути ретельно і прозоро вивчений, щоб забезпечити найкраще рішення", – сказало одне з джерел, додавши, що цих варіантів вони поки не побачили.

Цей же співрозмовник Euronews сказав, що Бельгія "поки що не розчарована" відсутністю інших пропозицій Єврокомісії, "але час спливає, і ми залишаємося конструктивними".

Одне з європейських джерел Euronews своєю чергою сказало, що ЄС все ще сподівається на досягнення угоди з Бельгією, але визнало, що часу залишається обмаль.

Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 мільярдів євро – більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, – без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.