Фон дер Ляйен будет убеждать премьера Бельгии поддержать план кредита Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу должна встретиться с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы попытаться разблокировать переговоры об использовании замороженных российских активов для финансирования кредита Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Фон дер Ляйен, как ожидается, будет убеждать де Вевера отказаться от сопротивления Бельгии плану Европейской комиссии о финансировании кредита в размере 140 млрд евро.

Их встреча состоится после подготовительной встречи между высокопоставленными чиновниками Европейской комиссии и бельгийского правительства в прошлую пятницу, когда прогресса достичь не удалось.

Европейская комиссия ранее предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины большую часть российских суверенных активов, замороженных сейчас в Европе, без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.