ЗМІ: Бельгія і Єврокомісія проведуть кризову зустріч на тлі суперечностей щодо росактивів

Керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування "репараційної позики" Україні в розмірі 140 мільярдів євро.

Про це повідомили Politico два високопосадовці ЄС, передає "Європейська правда".

Бельгія чинить спротив плану, запропонованому Єврокомісією як спосіб використання санкційних російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації, оскільки ці кошти знаходяться у брюссельській фінансовій компанії Euroclear.

Прем'єр-міністр Барт де Вевер побоюється, що його уряд опиниться на гачку виплати мільярдів Москви, якщо армія кремлівських юристів подасть позов через цю ініціативу. На зустрічі лідерів ЄС у жовтні де Вевер зажадав від лідерів ЄС сильніших запевнень, щоб захистити його країну від фінансових і юридичних ризиків, які можуть виникнути через цю ініціативу.

П'ятнична зустріч відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила, що час спливає.

"Чим довше ми будемо зволікати, тим складніше буде вирішити проблему. Це може поставити під сумнів деякі можливі проміжні рішення", – заявив у вівторок журналістам у столиці Болгарії Софії єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету наступного року, якщо гроші не надійдуть до весни. Без угоди про використання російських активів Єврокомісія попереджає уряди країн ЄС, що їм доведеться підтримувати Київ з власних гаманців – а апетит до цього невеликий після того, як пандемія зруйнувала національні бюджети.

"Як ми збираємося отримати 140 мільярдів євро з європейських бюджетів у цю пору року?" – запитав заступник міністра фінансів однієї з країн, який висловив розчарування Бельгією.

Комісія представить Бельгії меморандум про альтернативні варіанти фінансування України, які передбачають запозичення в ЄС. Є надія, що де Вевер, який також має фінансові обмеження, поступиться, коли побачить, що інших життєздатних варіантів немає.

Під час останнього саміту лідери ЄС вилучили з офіційних висновків згадку про кредит для України у розмірі 140 млрд євро як поступку Бельгії.

У пом'якшеному тексті лише "запрошують комісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України". Важливо, що в тексті не вказано конкретних заходів для досягнення цих цілей.

Тим часом у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.