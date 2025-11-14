Білорусь вирішила будувати третій енергоблок на суперечливій АЕС

У Білорусі вирішили будувати третій енергоблок на атомній електростанції в Островці під кордоном з Литвою.

Про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Віцепрем’єр Віктор Каранкевич оголосив, що на нараді з Александром Лукашенком вирішили будувати третій енергоблок єдину білоруської АЕС в місті Островець, що лише за 15 км від кордону з Литвою і 40 км від її столиці Вільнюса,

"За результатами наради ухвалено рішення про розвиток Островецької АЕС, реалізації другої черги – спорудження третього енергоблока. І паралельно буде організована робота з дослідження майданчиків на території Могилевської області (...) де можливий у майбутньому в умовах зростання енергоспоживання розвиток атомної енергетики", – сказав посадовець.

Електростанція в місті Островець, розташованому на заході Гродненської області, розташована за 15 км від кордону з Литвою і піддавалася критиці через проблеми з безпекою, в першу чергу з боку сусідніх країн і міжнародних організацій.

Перший енергоблок запустили у 2020 році, другий був підключений до білоруської енергосистеми у 2023 році. Станцію будувала російська держкомпанія "Росатом", проєкт фінансувався Москвою.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БілАЕС, коли ще не були від’єднані від енергосистеми Білорусі.