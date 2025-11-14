Беларусь решила строить третий энергоблок на спорной АЭС

В Беларуси решили строить третий энергоблок на атомной электростанции в Островце у границы с Литвой.

Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Вице-премьер Виктор Каранкевич объявил, что на совещании с Александром Лукашенко решили строить третий энергоблок единственной белорусской АЭС в городе Островец, который находится всего в 15 км от границы с Литвой и в 40 км от ее столицы Вильнюса.

"По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой АЭС, реализации второй очереди – строительстве третьего энергоблока. И параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области (...) где возможно в будущем в условиях роста энергопотребления развитие атомной энергетики", – сказал чиновник.

Электростанция в городе Островец, расположенном на западе Гродненской области, находится в 15 км от границы с Литвой и подвергалась критике из-за проблем с безопасностью, в первую очередь со стороны соседних стран и международных организаций.

Первый энергоблок запустили в 2020 году, второй был подключен к белорусской энергосистеме в 2023 году. Станцию строила российская госкомпания "Росатом", проект финансировался Москвой.

Еще в 2017 году литовский Сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Три страны Балтии в конечном итоге договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС, когда еще не были отключены от энергосистемы Беларуси.