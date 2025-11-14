Глава МЗС Данії запропонував онлайн-гейтерам зустрітись наживо

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен обрав незвичайний підхід до спілкування з людьми, які публікують ворожі коментарі про нього в інтернеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Расмуссен близько двох тижнів тому створив на Facebook групу для своїх онлайн-гейтерів із назвою "Усі ми, хто ненавидить Ларса Льокке" (Alle os der hader Lars Løkke).

Політик після цього запросив усіх учасників групи – близько 440 – на особисту зустріч у центрі Копенгагена у суботу ввечері.

"Я знайшов приміщення і накрив стіл. Це означає, що ви можете прийти і розповісти мені, чому ви мене ненавидите. Я обіцяю вислухати. Побачимо, чи може розбіжність думок перетворитися на діалог", – сказав Расмуссен.

Ларс Льокке Расмуссен – один із найвідоміших політиків Данії, колишній глава уряду і очільник Поміркованої партії, заснованої у 2022 році.

Партія уперше братиме участь у місцевих виборах 18 листопада, хоча рейтинги її залишаються невисокими.

Глава МЗС Данії раніше сказав новопризначеному послу США не чіпати Гренландію.

Минулого року Поміркована партія Расмуссена вирішила залучити сторонніх консультантів для вирішення скарг на сексизм і токсичне середовище всередині політсили.