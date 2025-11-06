Глава МЗС Данії – новому послу США: не чіпайте Гренландію

Під час зустрічі з новим послом США у Данії Кеннетом Гавері данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен порушив питання Гренландії, на яку неодноразово зазіхав Дональд Трамп.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі телеканалу TV2.

За словами Расмуссена, із новопризначеним послом США він говорив близько години, що є доволі тривалим для першої зустрічі з главою посольства.

Він додав, що порушив у розмові з Гавері зацікавленість США у Гренландії, а на питання, чи повинні Штати "не чіпати" Гренландію, відповів: "Так, повинні".

"І США в цілому теж, і американці це добре знають", – вважає Расмуссен.

Новий посол США в Данії Кеннет Гавері, співзасновник PayPal і давній друг американського мільярдера Ілона Маска, вступив на посаду в середу, 5 листопада.

З моменту вступу на посаду Трампом відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

