Глава МИД Дании предложил онлайн-хейтерам встретиться вживую

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выбрал необычный подход к общению с людьми, которые публикуют враждебные комментарии о нем в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Расмуссен около двух недель назад создал на Facebook группу для своих онлайн-хейтеров под названием "Все мы, кто ненавидит Ларса Лёкке" (Alle os der hader Lars Løkke).

Политик после этого пригласил всех участников группы – около 440 – на личную встречу в центре Копенгагена в субботу вечером.

"Я нашел помещение и накрыл стол. Это значит, что вы можете прийти и рассказать мне, почему вы меня ненавидите. Я обещаю выслушать. Посмотрим, может ли расхождение во мнениях превратиться в диалог", – сказал Расмуссен.

Ларс Лёкке Расмуссен – один из самых известных политиков Дании, бывший глава правительства и лидер Умеренной партии, основанной в 2022 году.

Партия впервые примет участие в местных выборах 18 ноября, хотя ее рейтинги остаются невысокими.

Глава МИД Дании ранее сказал новоназначенному послу США не трогать Гренландию.

В прошлом году Умеренная партия Расмуссена решила привлечь сторонних консультантов для решения жалоб на сексизм и токсичную среду внутри политсилы.