У Франції викрили банду серійних викрадачів люксових велосипедів

У Франції затримали пʼятьох людей за підозрою у викраденні дорогих велосипедів у 12 департаментах, причому робили вони це без зламування дверей чи вікон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Справу веде прокуратура Ренна, що на північному заході Франції. Згідно з попередніми даними слідства, угруповання стоїть за 12 крадіжками велосипедів у 12 різних департаментах Франції.

Слідчі встановили, що "злочинці проникали через дах магазинів, а потім за допомогою саморобної вудки витягали велосипеди", віддаючи перевагу велосипедам високого класу, які можна дорого перепродати.

Приміром, тільки у муніципалітеті Ланге 18 жовтня було викрадено 24 велосипеди оціночною вартістю 167 тисяч євро.

Зловмисників затримали "під час масштабної операції" в Парижі та в департаменті Приморські Альпи за участю 60 жандармів. У грудні вони повинні постати перед судом.

