Во Франции разоблачили банду серийных похитителей люксовых велосипедов

Во Франции задержали пятерых человек по подозрению в краже дорогих велосипедов в 12 департаментах, причем делали они это без взлома дверей или окон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Дело ведет прокуратура Ренна, что на северо-западе Франции. Согласно предварительным данным следствия, группировка стоит за 12 кражами велосипедов в 12 разных департаментах Франции.

Следователи установили, что "преступники проникали через крышу магазинов, а затем с помощью самодельной удочки вытаскивали велосипеды", отдавая предпочтение велосипедам высокого класса, которые можно дорого перепродать.

К примеру, только в муниципалитете Ланге 18 октября было похищено 24 велосипеда оценочной стоимостью 167 тысяч евро.

Злоумышленников задержали "во время масштабной операции" в Париже и в департаменте Приморские Альпы с участием 60 жандармов. В декабре они должны предстать перед судом.

В октябре Национальная полиция Испании сообщила о задержании преступной группы, которая несколько месяцев похищала стулья с террас ресторанов в Мадриде и его окрестностях.

Ранее рассказывалось, как в Париже воры переоделись в сотрудников городской службы и похитили известные мозаичные работы анонимного художника.