Грецький міністр подає до суду через свій дипфейк

Міністерство економіки та фінансів Греції та його очільник Кіріакос Пієракакіс подали позов проти невідомих адміністраторів сторінки на Facebook через оманливу рекламу.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у пʼятницю.

Стверджується, що для створення оманливої реклами інвестиційної схеми було використано штучний інтелект – аудіовізуальний дипфейк Пієракакіса, який нібито рекламує цю схему.

У рекламі "неправдиво зображено міністра Пієракакіса, який закликає громадян інвестувати в нібито "високоприбуткові програми", зазначили у міністерстві, додавши, що "це не має жодного стосунку до реальності".

Про дипфейк також повідомили управління з питань кібербезпеки Греції, йдеться в повідомленні.

Дипфейки – це створені за допомогою штучного інтелекту зображення, відео або аудіо, покликані створити враження, що хтось сказав або зробив щось, чого насправді не говорив або не робив.

На початку року повідомлялось, що влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування щодо шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.

У червні уряд та група депутатів Данії підтримали заходи для посилення захисту від маніпулятивного впливу дипфейків, для чого планується підготувати відповідний законопроєкт.