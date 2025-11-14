Греческий министр подает в суд из-за своего дипфейка

Министерство экономики и финансов Греции и его глава Кириакос Пиеракакис подали иск против неизвестных администраторов страницы на Facebook из-за вводящей в заблуждение рекламы.

Как пишет "Европейская правда", об этом ведомство сообщило в пятницу.

Утверждается, что для создания вводящей в заблуждение рекламы инвестиционной схемы был использован искусственный интеллект – аудиовизуальный дипфейк Пиеракакиса, который якобы рекламирует эту схему.

В рекламе "ложно изображен министр Пиеракакис, который призывает граждан инвестировать в якобы "высокодоходные программы", сказали в министерстве, добавив, что "это не имеет никакого отношения к реальности".

О дипфейке также сообщило управление по вопросам кибербезопасности Греции, говорится в сообщении.

Дипфейки – это созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, видео или аудио, призванные создать впечатление, что кто-то сказал или сделал что-то, чего на самом деле не говорил или не делал.

В начале года сообщалось, что власти французского острова Реюньон начали расследование в отношении мошенников, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.

В июне правительство и группа депутатов Дании поддержали меры по усилению защиты от манипулятивного влияния дипфейков, для чего планируется подготовить соответствующий законопроект.