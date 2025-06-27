У Данії хочуть заборонити поширення дипфейків через загрозу дезінформації

Уряд та група депутатів Данії підтримали заходи для посилення захисту від маніпулятивного впливу дипфейків, для чого планується підготувати відповідний законопроєкт.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агентство АР.

Данський уряд на основі домовленості з депутатами планує підготувати законопроєкт, який, як передбачається, заборонить поширення дипфейків та інших цифрових імітацій особистих характеристик.

Заборона, як очікується, не поширюватиметься на дипфейки, створені для пародії та сатири, але поки що невідомо, як саме це буде визначатись.

Уряд Данії уточнив, що майбутні правила застосовуватимуться лише на території країни, а порушники не будуть підлягати штрафам або тюремному ув'язненню – максимум "компенсації" жертві маніпуляції.

Як заявив міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт, "настав час створити захист від поширення дезінформації і водночас надіслати чіткий сигнал технологічним гігантам".

В уряді Данії кажуть, що майбутні заходи стануть наймасштабнішими кроками для боротьби з дезінформацією за допомогою дипфейків.

Дипфейки – це створені за допомогою штучного інтелекту зображення, відео або аудіо, покликані створити враження, що хтось сказав або зробив щось, чого насправді не говорив або не робив.

На початку року повідомлялось, що влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування щодо шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.

А депутата від Швейцарської народної партії Андреаса Гларнера суд зобов’язав сплатити майже 4300 євро штрафу за поширення відео з дипфейком колеги.