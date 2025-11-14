Укр Рус Eng

Стали відомі нові деталі смертельного наїзду автобуса на людей у центрі Стокгольма

Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 20:15 — Марія Ємець

Внаслідок наїзду двоповерхового автобуса на зупинку громадського транспорту у центрі Стокгольма троє людей загинули, ще кілька травмовані.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, троє з людей, що постраждали від наїдзу автобуса на зупинку, померли від отриманих травм, і ще кілька травмовані. Офіційно у поліції далі відмовляються називати цифри та будь-які деталі щодо постраждалих. 

Photo: Marcus Larsson
Photo: Marcus Larsson

Як повідомляє SVT, автобус належить компанії Transdev. На момент подій він був не на маршруті, всередині не було нікого крім водія. 

Photo: Peter Wixtröm
Photo: Peter Wixtröm

"Водія затримали. Його допитають, щоб він повідомив свою версію того, що сталося. Класифікація злочину, по якій ми почали роботу – убивство з обтяжуючими обставинами", – повідомила речниця поліції. 

Водночас у поліції поки вважають, що йдеться про нещасний випадок. 

"Наразі немає нічого, що вказувало би на щось протилежне", – зазначив представник поліції Даніель Вікдаль. 

Інцидент стався у п’ятницю близько 15:20 у центральному районі Стокгольма Остермальм, на вулиці Вальхаллавеген. Двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався у зупинку. 

