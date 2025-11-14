Стали відомі нові деталі смертельного наїзду автобуса на людей у центрі Стокгольма
Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 20:15 —
Внаслідок наїзду двоповерхового автобуса на зупинку громадського транспорту у центрі Стокгольма троє людей загинули, ще кілька травмовані.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".
За інформацією видання, троє з людей, що постраждали від наїдзу автобуса на зупинку, померли від отриманих травм, і ще кілька травмовані. Офіційно у поліції далі відмовляються називати цифри та будь-які деталі щодо постраждалих.
Як повідомляє SVT, автобус належить компанії Transdev. На момент подій він був не на маршруті, всередині не було нікого крім водія.
"Водія затримали. Його допитають, щоб він повідомив свою версію того, що сталося. Класифікація злочину, по якій ми почали роботу – убивство з обтяжуючими обставинами", – повідомила речниця поліції.
Водночас у поліції поки вважають, що йдеться про нещасний випадок.
"Наразі немає нічого, що вказувало би на щось протилежне", – зазначив представник поліції Даніель Вікдаль.
Інцидент стався у п’ятницю близько 15:20 у центральному районі Стокгольма Остермальм, на вулиці Вальхаллавеген. Двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався у зупинку.
