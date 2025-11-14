У центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав у людей на зупинці, є загиблі

У центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 15:20 у центральному районі Стокгольма Остермальм, на вулиці Вальхаллавеген. Двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався у зупинку. У рятувальних службах поки не називали кількість постраждалих та утрималися від прямих коментарів про загиблих.

За інформацією журналістів, кілька людей внаслідок наїзду загинули. У поліції згодом підтвердили цю інформацію, але утрималися від коментарів про кількість постраждалих та інші деталі.

Водія автобуса затримали. Причина ДТП наразі невідома.

На місці перебуває велика кількість екіпажів поліції, медиків та пожежно-рятувальної служби.

На початку тижня у Словаччині зіткнулися два потяги, постраждали десятки людей.

Нагадаємо, у Варшаві засудили до 7 років в’язниці водія автобуса, що впав з мосту.