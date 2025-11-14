Стали известны новые детали смертельного наезда автобуса на людей в центре Стокгольма

В результате наезда двухэтажного автобуса на остановку общественного транспорта в центре Стокгольма три человека погибли, еще несколько травмированы.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

По информации издания, трое из людей, пострадавших от наезда автобуса на остановку, умерли от полученных травм, и еще несколько травмированы. Официально в полиции дальше отказываются называть цифры и любые детали относительно пострадавших.

Photo: Marcus Larsson

Как сообщает SVT, автобус принадлежит компании Transdev. На момент событий он был не на маршруте, внутри не было никого, кроме водителя.

Photo: Peter Wixtröm

"Водителя задержали. Его допросят, чтобы он сообщил свою версию случившегося. Классификация преступления, по которой мы начали работу – убийство с отягчающими обстоятельствами", – сообщила пресс-секретарь полиции.

В то же время в полиции пока считают, что речь идет о несчастном случае.

"Пока нет ничего, что указывало бы на что-то противоположное", – отметил представитель полиции Даниэль Викдаль.

Инцидент произошел в пятницу около 15:20 в центральном районе Стокгольма Остермальм, на улице Вальхаллавеген. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.

