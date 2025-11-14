Німецьких депутатів попередили про розсилку підозрілих флешок

Поліція Бундесверу попередила депутатів про випадки розсилання USB-накопичувачів, закликавши не підʼєднувати їх до компʼютерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

В електронному листі поліція попередила парламентські фракції Бундестагу про флешки, які були надіслані поштою різним депутатам. Із флешками відправлявся лист англійською мовою.

Накопичувач "у жодному разі" не можна підключати до комп'ютера, застерегли правоохоронці, додавши, що його та лист потрібно повернути відправнику.

Станом на пʼятницю інформації про те, що міститься на USB-накопичувачах, немає.

"Є депутати, які отримали цей накопичувач. Нам не відомо, щоб хтось її підключав. Ми отримали зворотний зв'язок, що її було знищено або надіслано відповідно до інструкцій", – сказав у коментарі Welt представник фракції Християнсько-демократичного союзу.

Отримання флешок підтвердили і представники ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Інші фракції або не коментували ситуацію, або не надали уточнень.

Раніше стало відомо, що у Греції заарештували чоловіка у межах операції Європолу з боротьби з міжнародною кіберзлочинністю.

Минулого року військова контррозвідка Німеччини заявила, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.