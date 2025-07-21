Контррозвідка Німеччини: Росія активізувала шпигунство та гібридні атаки

Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.

Про це пише n-tv, передає "Європейська правда".

Президентка MAD Мартіна Розенберг заявила, що йдеться про різке збільшення випадків шпигунства та гібридних інцидентів.

"Підхід є більш масовим і також більш агресивним", – сказала вона.

За її словами, російські спецслужби діють "так, як під час холодної війни".

Також зазначається, що кількість інцидентів практично подвоїлася за рік, а російські агенти продовжують прибувати до Німеччини через треті країни.

Зазначимо, нещодавно президентка Бундестагу Юлія Клекнер заявила, що нижня палата парламенту Німеччини перебуває під постійними кібератаками та потребує посиленого захисту від хакерів.

Найбільша кібератака на Бундестаг відбулася у травні 2015 року. Тоді комп’ютери в офісах великої кількості депутатів були заражені шпигунським програмним забезпеченням, зокрема комп’ютери тодішньої канцлерки Ангели Меркель.

Через це IT-систему всього Бундестагу довелося повністю оновити.

Через п’ять років після інциденту, ґрунтуючись на нових доказах, які надала федеральна прокуратура, Меркель заявила про "переконливі докази" причетності Росії. Європейський Союз у відповідь запровадив санкції проти РФ.

Уряд Німеччини також звинуватив російський підрозділ військової розвідки у кібератаці на електронну пошту центрального офісу Соціал-демократичної партії у 2023 році. На той момент уряд очолював канцлер Олаф Шольц, представник СДПН.

Особи, які стояли за кібератакою на штаб-квартиру партії Християнсько-демократичний союз роком пізніше, досі не встановлені.