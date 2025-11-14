Немецких депутатов предупредили о рассылке подозрительных флешек

Полиция Бундесвера предупредила депутатов о случаях рассылки USB-накопителей, призвав не подключать их к компьютерам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В электронном письме полиция предупредила парламентские фракции Бундестага о флешках, которые были отправлены по почте различным депутатам. С флешками отправлялось письмо на английском языке.

Накопитель "ни в коем случае" нельзя подключать к компьютеру, предупредили правоохранители, добавив, что его и письмо нужно вернуть отправителю.

По состоянию на пятницу информации о том, что содержится на USB-накопителях, нет.

"Есть депутаты, которые получили этот накопитель. Нам не известно, чтобы кто-то ее подключал. Мы получили обратную связь, что она была уничтожена или отправлена в соответствии с инструкциями", – сказал в комментарии Welt представитель фракции Христианско-демократического союза.

Получение флешек подтвердили и представители ультраправой "Альтернативы для Германии". Другие фракции либо не комментировали ситуацию, либо не предоставили уточнений.

Ранее стало известно, что в Греции арестовали мужчину в рамках операции Европола по борьбе с международной киберпреступностью.

В прошлом году военная контрразведка Германии заявила, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.