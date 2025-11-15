Трамп про війну в Україні: ця кривава бійня має завершитися і якнайшвидше

Президент США Дональд Трамп назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також наголосив, що бойові дії мають припинитися якнайшвидше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю GB News.

В ході розмови Трамп повторив свої твердження про те, що він "врегулював вісім воєн", і "залишилася ще одна".

"Я думав, що це буде легше, тому що я вирішив деякі війни, які тривали, в одному випадку, 32 роки. І я владнав це за два дні. Я дуже пишаюся цим… Єдине, чого я ще не зробив, це Росія і Україна. Це ніколи не повинно було початися. Це кривава бійня. Це жахлива кривава бійня", – сказав він.

За словами президента США, настільки масштабної війни не було з часів Другої світової війни.

Він також висловив упевненість, що розв’язана РФ проти України війна скоро завершиться.

"Я сподіваюся, що це станеться скоро. Ми чинимо на них сильний тиск, знаєте, з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить з цього, і інші виходять, тому що, оскільки Росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це ганьба", – резюмував Трамп.

Нещодавно Трамп заявляв, що у врегулюванні російсько-української війни є прогрес.

Він також стверджував, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.